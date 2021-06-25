Прямая трансляция - праздник выпускников "Алые паруса"

Смотрите в видео кадры прямой трансляции с ежегодного праздника выпускников "Алые паруса", который отмечается в Санкт-Петербурге

Праздник выпускников петербургских школ проходит в ночь с 25 на 26 июня. Официальная часть праздника "Алые паруса" началась в 23:00 тск. На Дворцовой площади проходит большой концерт. Ведущими вечера по традиции стали Иван Ургант и Даша Александрова.

Перед выпускникам исполняют свои самые популярные песни JONY, Ваня Дмитриенко, Алина Астровская и Антон Лаврентьев, а также Cream Soda, Niletto, Ирина Дубцова и Светлана Лобода.

Выпускникам на Дворцовой площади придется находиться в масках. На входе им измеряют температуру.

Пиротехническое шоу и появление брига с Алыми парусами в акватории Невы запланировано на 01:40 тск.