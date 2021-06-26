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Вакцина Спутник Лайт

Вакцина от коронавируса "Спутник Лайт" вышла в гражданский оборот

photo : press-service of N. F. Gamaleya Federal Research Center for Epidemiology & Microbiology
Россия
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Препарат планируют использовать в России для ревакцинации и вакцинации переболевших COVID-19

ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Первая партия вакцины "Спутник Лайт" вышла в гражданский оборот, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

Медицинский работник держит в руках российскую вакцину Спутник V
© photo: Sputnik / Kirill Kalinnikov
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"Вчера завершен этап контроля. <...> До конца июня около 2,5 миллиона доз поступят в гражданский оборот, объемы производства будут наращиваться", — сказал он.

Он уточнил, что препарат планируют использовать для ревакцинации и вакцинации переболевших.

Вакцинация от коронавируса проводится во всех российских регионах. Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

Темы:
Новости из России (1692)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Вакцина, Россия

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