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Вакцинация от COVID-19 в Москве, Россия

Путин поручил организовать в России вакцинацию трудовых мигрантов

© photo: Sputnik / Alexey Kudenko
Россия
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Темы:
Новости из России (1695)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210627/252141508/Putin-poruchil-organizovat-v-Rossii-vaktsinatsiyu-trudovykh-migrantov.html

В соответствии с поручением главы России, кабмин должен будет определить источники финансирования вакцинации иностранцев и лиц без гражданства

ТБИЛИСИ, 27 июн – Sputnik. Президент России Владимир Путин поручил правительству страны до 15 июля организовать вакцинацию иностранцев и лиц без гражданства, которые приезжают в РФ на работу, сообщает прес-служба Кремля.

Глава российского государства, в частности, дал поручение определить источники финансирования для этого.

В России в последние несколько дней выявляется по 20 тысяч новых заразившихся коронавирусом. Для предотвращения дальнейшего распространения COVID власти России ввели в ряде регионов обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан.

Темы:
Новости из России (1695)
Теги:
мигранты, Владимир Путин, Коронавирус COVID-2019, Вакцинация, Россия

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