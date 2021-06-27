Путин поручил организовать в России вакцинацию трудовых мигрантов

В соответствии с поручением главы России, кабмин должен будет определить источники финансирования вакцинации иностранцев и лиц без гражданства

ТБИЛИСИ, 27 июн – Sputnik. Президент России Владимир Путин поручил правительству страны до 15 июля организовать вакцинацию иностранцев и лиц без гражданства, которые приезжают в РФ на работу, сообщает прес-служба Кремля.

Глава российского государства, в частности, дал поручение определить источники финансирования для этого.

В России в последние несколько дней выявляется по 20 тысяч новых заразившихся коронавирусом. Для предотвращения дальнейшего распространения COVID власти России ввели в ряде регионов обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан.