Россия возобновила авиасообщение с восемью странами

Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами с 27 марта 2020 года

ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Российские авиавласти с 28 июня возобновили регулярные полеты с восемью странами, прерванные из-за пандемии коронавируса, сообщает РИА Новости.

В частности, авиарейсы возобновляются с Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром, Северной Македонией и США.

Кроме того, увеличено количество регулярных рейсов на взаимной основе в ряд уже "открытых" стран: в Австрию (по маршруту Москва-Вена с двух до семи рейсов в неделю), Азербайджан (по маршруту Москва-Баку с трех до четырех рейсов в неделю), Армению (по маршруту Москва-Ереван с пяти до шести рейсов в неделю).

Помимо этого, с понедельника возобновляются перелеты в иностранные государства из международных аэропортов Брянска и Ульяновска.

Россия с 27 марта 2020 года из-за пандемии прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами, за исключением вывозных рейсов, а также грузовых, почтовых, санитарных и ряда других. С августа прошлого года началось постепенное возобновление международного авиасообщения.

К 28 июня было уже разрешено летать в Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, Эфиопию, Финляндию, Вьетнам, Индию, Катар, Грецию, Сингапур, Азербайджан, Армению, Германию, Венесуэлу, Сирию, Таджикистан, Узбекистан, Исландию, Мексику, Португалию, Саудовскую Аравию, Великобританию, Австрию, Венгрию, Ливан, Люксембург, Марокко, Хорватию, Албанию, Турцию, на Маврикий, Кубу, Сейшелы, Мальдивы, Мальту и Шри-Ланку.

А вот ранее разрешенные полеты в Танзанию из-за эпидемиологической обстановки снова приостановлены.

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