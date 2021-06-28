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Отказ от вакцинации в России 2021: законы, штрафы и последствия

© photo: Sputnik / AFK Sistema
Россия
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1941)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210628/252151503/Otkaz-ot-vaktsinatsii-v-Rossii-2021-zakony-shtrafy-i-posledstviya.html

Список регионов России объявивших обязательную вакцинацию от коронавируса расширяется – с 28 июня число таких российских субъектов вырастет еще на восемь

В связи с ухудшением эпидситуации регионы России начали вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, в том числе для работников сферы торговли, образования, здравоохранения, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, общественного питания, энергетики, социальной защиты и госслужащих.

Власти заявляют, что очень сложно будет справиться с ростом заболеваемости без введения обязательной вакцинации.

Sputnik Грузия поинтересовался, какие законы смогут принудить граждан России сделать прививку, и какие штрафы и последствия повлечет отказ от вакцинации.

Отказ от вакцинации в России – законы

Первой обязательную вакцинацию ввела столица России – работодатели ряда сфер должны полностью привить не менее 60% сотрудников до 15 августа. Список сфер, работники которых подлежат обязательной вакцинации, указан в постановлении главного санитарного врача российской столицы.

Медицинский работник держит в руках российскую вакцину Спутник V
© photo: Sputnik / Kirill Kalinnikov
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Вакцинацию смогут не проходить только те, у кого есть медицинские противопоказания.

Похожие перечни заявлены уже в более десяти других регионах России. В некоторых субъектах страны обязательную вакцинацию решили ввести только для госслужащих. Так, например, Санкт-Петербург обязал полностью привить 65% госслужащих до 15 августа.

Обязательная вакцинация от коронавируса в России законом не предусмотрена. Но, в соответствии с Федеральным законом № 52-ФЗ отдельные категории граждан России все-таки могут обязать пройти вакцинацию из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

В частности, вакцинация может получить статус обязательной по решению главного санитарного врача и его заместителей в регионах – это постановление может касаться как конкретных групп граждан, так и всего населения.

Штрафы и последствия

Провести профилактические мероприятия и обеспечить вакцинацию сотрудников должен именно работодатель.

Пандемия коронавируса - вакцинация в России
© AP Photo / Dmitri Lovetsky
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Столичные организации, нарушившие требования об обязательной вакцинации сотрудников против коронавируса, будут наказаны штрафами. Штраф для индивидуальных предпринимателей составит от 30 до 50 тысяч рублей, а для компаний – от 100 до 300 тысяч рублей.

В случае повторного выявления нарушений сумма штрафа может быть увеличена до 1 миллиона рублей. По решению суда, за повторное нарушение также могут приостановить работу организации на срок до трех месяцев.

Кстати, штрафы на непривитых работников не распространяется, санкции коснуться только юридических и должностных лиц.

Отказ от вакцинации может стать законным основанием для отстранения человека от работы – работодатель вправе отстранить сотрудника от исполнения обязанностей без сохранения заработной платы, отказавшегося от прививки без объективных причин.

Пандемия коронавируса - вакцинация вакциной Sputnik V
© REUTERS / ANTON VAGANOV
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В Минтруда России отметили, что регионы сами могут решать, переводить ли работников на удаленку или отстранять от исполнения обязанностей.

В частности, власти Москвы заявляют, что граждан, отказавшихся от вакцинации, можно будет отстранять от работы без начисления зарплаты, а деятельность предприятий, где привьются менее 60% сотрудников, будут приостанавливать.

Постановление вводит обязательство только для юридического лица, если физлицо отказывается проходить вакцинацию, по закону, юридическое не имеет возможности заставить работника пройти вакцинацию.

В России масштабная вакцинация от коронавируса проходит с 18 января – по последним данным в стране полностью привито более 16,6 миллиона человек, что составляет 11,4% от общей численности населения РФ.

Материал подготовлен на основе открытых источников

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1941)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Вакцинация, Россия

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