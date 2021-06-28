Вакцинировать трудовых мигрантов в России будут за счет работодателя

Доставка иностранных работников в пункты вакцинации от коронавируса также будет осуществляться силами работодателя

ТБИЛИСИ, 28 июн - Sputnik. Вакцинацию трудовых мигрантов "Спутником Лайт" в Москве будет оплачивать работодатель, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства столицы.

Отмечается, что стоить эта услуга будет 1300 рублей (около 20 долларов). Также работодатель должен позаботиться о доставке своих иностранных работников в пункты вакцинации.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о старте вакцинации мигрантов в Москве в пилотном режиме. По его словам, на первом этапе вакцинация осуществляется "Спутником Лайт".

Прививать мигрантов будут по заявкам работодателей, подпадающих под требования постановления главного государственного санитарного врача Москвы об обязательной вакцинации в ряде сфер. По мере отработки механизма эту схему упростят и возможность вакцинации будет распространена и на другие группы иностранных граждан, включая самозанятых.

Организовать вакцинацию граждан иных государств, а также лиц без гражданства, приезжающих в РФ в качестве трудовых мигрантов, поручил правительству России президент Владимир Путин.

Данная работа должна быть проведена до 15 июля. В том числе, Кабинету министров РФ предстоит выбрать источники финансирования процесса прививок.

Кроме того, российский лидер дал поручение правительству до 30 июня доложить о мерах по вакцинации на возмездной основе иностранцев, пребывающих на территории России.

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