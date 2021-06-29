В кафе по поддельному QR-коду: в Москве появился новый вид бизнеса

Московские кафе и рестораны с 28 июня перешли на новый режим работы – посетители принимаются только при предъявлении QR-кода, который доказывает, что человек либо недавно переболел, либо вакцинировался, либо сдал ПЦР-тест и здоров

ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Спрос на QR-коды, которые отныне стали пропуском в московские кафе и рестораны, породил предложения – поддельные коды можно купить в даркнете в пределах 11 тысяч рублей, рассказал РИА Новости директор экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин.

С 28 июня столичные рестораны и кафе разрешили посещать только по QR-коду, который доказывает, что человек либо недавно переболел, либо вакцинировался, либо сдал ПЦР-тест и здоров.

"Специалисты компании BI.ZONE нашли на теневых форумах по меньшей мере десять объявлений о продаже QR-пропусков. Данные объявления были опубликованы еще в мае. Изначально в них размещалась информация о покупке фейковых сертификатов вакцинации и занесении их в базу данных "Госуслуг". Однако после решения московских властей ввести QR-коды, злоумышленники отредактировали описание объявлений и добавили информацию, что покупатель получит возможность сгенерировать настоящий QR-код. Средняя цена документа в даркнете – 11 тысяч рублей", – сказал Волошин.

По информации компании, объявления о QR-кодах для ресторанов появились в минувшие выходные, при этом на форумах уже выявили не менее 50 положительных отзывов тех, кто воспользовались нелегальной услугой.

Волошин также предположил, что в скором времени в продаже могут появиться и приложения для генерации фейковых QR-кодов. По его прогнозу, в будущем появятся и программы, для выявления фальшивых изображений.

"Систему только запустили, и пока проверка QR-кодов будет осуществляться в ручном режиме. По всей видимости, сотрудники заведения будут проверять код с помощью обычной камеры смартфона, и при высоком потоке клиентов легко могут не заметить, что код ведет на вредоносный ресурс", – предположил эксперт.

Между тем, за покупку поддельного сертификата о пройденной вакцинации от коронавируса можно получить до одного года лишения свободы, причем вне зависимости от того, удалось ли воспользоваться им или нет.

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