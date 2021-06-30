13:22 30 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7608
  • 100 RUB4.3537
  • USD3.1603
Поиск
LIVE:
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным

Путин: ни один вопрос от граждан России не останется незамеченным

© photo: Sputnik / Alexey Nikolsky
Россия
Получить короткую ссылку
Темы:
"Прямая линия" с президентом России Владимиром Путиным (19)
14 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/1e/252170132.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210630/252170177/Putin-ni-odin-vopros-ot-grazhdan-Rossii-ne-ostanetsya-nezamechennym.html

Прямая линия президента Росссии с гражданами проходит в новом формате: акцент будет поставлен на приложение для смартфонов, с помощью которого граждане смогут обратиться к президенту "без посредников", а студии в этом году не будет

ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин начал прямую линию с гражданами России.

"В 2019 году, когда прямая линия проходила в полном формате, поступило свыше миллиона вопросов, и в прошлом году поступило много сотен тысяч вопросов. Это на первый взгляд самонадеянное заявление, но тем не менее хочу вас заверить, что мы постараемся сделать так, чтобы ни один вопрос не остался незамеченным", – сказал Путин, открывая прямую линию.

Впервые формат общения российского лидера с гражданами страны в виде прямой линии был организован в конце 2001 года, с тех пор они проходили ежегодно, кроме 2004 и 2012 годов. За эти годы 13 раз Владимир Путин общался с россиянами, будучи президентом, и четыре – премьер-министром.

По статистике, главе государства поступает от нескольких сотен тысяч вопросов до нескольких миллионов. Традиционно длительность прямых линий не ограничивается. Первые пять таких эфиров продолжались менее трех часов, однако с 2007 года программа всегда выходила за рамки трех часов. Самой продолжительной стала прямая линия 2013 года – 4 часа 47 минут.

Темы:
"Прямая линия" с президентом России Владимиром Путиным (19)
Теги:
Россия, Владимир Путин

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
14. Кошачьи лемуры любят встречать восход солнца и смотрят на мир широко раскрытыми глазами. Совсем как дети. Ну разве не очаровательное существо!
Они такие забавные, братья наши меньшие!.. – фото животных
LIVE_СПУТНИК: Прямая линия с Владимиром Путиным
Трансляция в эфире - прямая линия Владимира Путина с жителями России
Тбилиси и Батуми - как обстоят дела с недвижимостью
Тбилиси и Батуми - как обстоят дела с недвижимостью
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться