Путин: ни один вопрос от граждан России не останется незамеченным

Прямая линия президента Росссии с гражданами проходит в новом формате: акцент будет поставлен на приложение для смартфонов, с помощью которого граждане смогут обратиться к президенту "без посредников", а студии в этом году не будет

ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин начал прямую линию с гражданами России.

"В 2019 году, когда прямая линия проходила в полном формате, поступило свыше миллиона вопросов, и в прошлом году поступило много сотен тысяч вопросов. Это на первый взгляд самонадеянное заявление, но тем не менее хочу вас заверить, что мы постараемся сделать так, чтобы ни один вопрос не остался незамеченным", – сказал Путин, открывая прямую линию.

Впервые формат общения российского лидера с гражданами страны в виде прямой линии был организован в конце 2001 года, с тех пор они проходили ежегодно, кроме 2004 и 2012 годов. За эти годы 13 раз Владимир Путин общался с россиянами, будучи президентом, и четыре – премьер-министром.

По статистике, главе государства поступает от нескольких сотен тысяч вопросов до нескольких миллионов. Традиционно длительность прямых линий не ограничивается. Первые пять таких эфиров продолжались менее трех часов, однако с 2007 года программа всегда выходила за рамки трех часов. Самой продолжительной стала прямая линия 2013 года – 4 часа 47 минут.