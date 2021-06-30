Только вакцинация может остановить развитие пандемии, заявил Путин

Российский президент отметил, что диссидентов-антипрививочников много и в России, и в мире, однако прививаться от коронавируса нужно, чтобы избежать серьезных последствий

ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии с гражданами России прокомментировал боязнь многих людей прививаться от коронавируса.

"Предотвратить развитие пандемии можно только вакцинацией. Надеюсь, что предубеждение граждан будет проходить", – сказал он.

Президент отметил, что люди после прививок сталкиваются с инфекцией, но болезнь проходит легко и без последствий. Без нее же могут быть тяжелые отдаленные последствия, подчеркнул он.

Также Путин прокомментировал вопрос об обязательной вакцинации.

"Я в свое время говорил, как вы помните, что я не поддерживаю обязательную вакцинацию. И продолжаю придерживаться этой же точки зрения", – рассказал президент России.

Впервые формат общения российского лидера с гражданами страны в виде прямой линии был организован в конце 2001 года, с тех пор они проходили ежегодно, кроме 2004 и 2012 годов. За эти годы 13 раз Владимир Путин общался с россиянами, будучи президентом, и четыре – премьер-министром.

По статистике, главе государства поступает от нескольких сотен тысяч вопросов до нескольких миллионов. Традиционно длительность прямых линий не ограничивается. Первые пять таких эфиров продолжались менее трех часов, однако с 2007 года программа всегда выходила за рамки трех часов. Самой продолжительной стала прямая линия 2013 года – 4 часа 47 минут.