15:44 30 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7608
  • 100 RUB4.3537
  • USD3.1603
Поиск
LIVE:
Трансляция прямой линии с президентом РФ В. Путиным

Только вакцинация может остановить развитие пандемии, заявил Путин

© photo: Sputnik / Vitaliy An'kov
Россия
Получить короткую ссылку
Темы:
"Прямая линия" с президентом России Владимиром Путиным (22)
29 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/1e/252170612.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210630/252170648/Tolko-vaktsinatsiya-mozhet-ostanovit-razvitie-pandemii-zayavil-Putin.html

Российский президент отметил, что диссидентов-антипрививочников много и в России, и в мире, однако прививаться от коронавируса нужно, чтобы избежать серьезных последствий

ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии с гражданами России прокомментировал боязнь многих людей прививаться от коронавируса.

"Предотвратить развитие пандемии можно только вакцинацией. Надеюсь, что предубеждение граждан будет проходить", – сказал он.

Президент отметил, что люди после прививок сталкиваются с инфекцией, но болезнь проходит легко и без последствий. Без нее же могут быть тяжелые отдаленные последствия, подчеркнул он.

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
© photo: Sputnik / POOL
Путин: ни один вопрос от граждан России не останется незамеченным

Также Путин прокомментировал вопрос об обязательной вакцинации.

"Я в свое время говорил, как вы помните, что я не поддерживаю обязательную вакцинацию. И продолжаю придерживаться этой же точки зрения", – рассказал президент России.

Впервые формат общения российского лидера с гражданами страны в виде прямой линии был организован в конце 2001 года, с тех пор они проходили ежегодно, кроме 2004 и 2012 годов. За эти годы 13 раз Владимир Путин общался с россиянами, будучи президентом, и четыре – премьер-министром.

По статистике, главе государства поступает от нескольких сотен тысяч вопросов до нескольких миллионов. Традиционно длительность прямых линий не ограничивается. Первые пять таких эфиров продолжались менее трех часов, однако с 2007 года программа всегда выходила за рамки трех часов. Самой продолжительной стала прямая линия 2013 года – 4 часа 47 минут.

Темы:
"Прямая линия" с президентом России Владимиром Путиным (22)
Теги:
Россия, Путин

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
14. Кошачьи лемуры любят встречать восход солнца и смотрят на мир широко раскрытыми глазами. Совсем как дети. Ну разве не очаровательное существо!
Они такие забавные, братья наши меньшие!.. – фото животных
LIVE_СПУТНИК: Прямая линия с Владимиром Путиным
Трансляция в эфире - прямая линия Владимира Путина с жителями России
Тбилиси и Батуми - как обстоят дела с недвижимостью
Тбилиси и Батуми - как обстоят дела с недвижимостью
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться