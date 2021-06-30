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Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным

Путин рассказал, есть ли у него мечты, которые уже не могут быть исполнены

photo: Sputnik / POOL
Россия
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Темы:
"Прямая линия" с президентом России Владимиром Путиным (22)
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В ходе прямой линии с гражданами России президент вспомнил поверье "если чего-то очень захочется, оно обязательно сбудется"

ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии с гражданами России ответил на вопрос о том, есть ли у него мечты, которые уже не могут быть исполнены.

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
© photo: Sputnik / POOL
Путин: ни один вопрос от граждан России не останется незамеченным

"Мне кажется, каждый человек должен думать о лучшем, надеяться на лучшее, и это не может быть не связано с мечтой. Надеюсь, и у вас она есть, и у меня она есть. Не может быть такого состояния, когда человеку не о чем мечтать и надеяться на лучшее. Нужно настраивать себя на позитивный лад. Надо думать о хорошем, и тогда это хорошее сбудется", – сказал Путин.

Впервые формат общения российского лидера с гражданами страны в виде прямой линии был организован в конце 2001 года, с тех пор они проходили ежегодно, кроме 2004 и 2012 годов. За эти годы 13 раз Владимир Путин общался с россиянами, будучи президентом, и четыре – премьер-министром.

По статистике, главе государства поступает от нескольких сотен тысяч вопросов до нескольких миллионов. Традиционно длительность прямых линий не ограничивается. Первые пять таких эфиров продолжались менее трех часов, однако с 2007 года программа всегда выходила за рамки трех часов. Самой продолжительной стала прямая линия 2013 года – 4 часа 47 минут.

Темы:
"Прямая линия" с президентом России Владимиром Путиным (22)
Теги:
Россия, Владимир Путин

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