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Президент РФ Владимир Путин

Путин прокомментировал инцидент с британским эсминцем в Черном море

photo: Sputnik / POOL
Россия
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Темы:
"Прямая линия" с президентом России Владимиром Путиным (22)
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В ходе прямой линии с гражданами России президент задался вопросом, кому и зачем нужно было это событие после его переговоров в Женеве с лидером США Джо Байденом

ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии с гражданами России назвал инцидент с британским эсминцем в Черном море провокацией.

Ранее Минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Британское минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах.

Провокация британского эсминца и ответ России – видео
video : Ministry of defence of Russia
Провокация британского эсминца и ответ России – видео

Российский лидер назвал инцидент провокацией и добавил, что в нем принимали участие не только британцы, но и американцы.

"Даже если бы мы потопили этот корабль, трудно представить, что мир был бы на грани Третьей мировой войны. Потому что те, кто делает это, знают, что не выйдут победителями из этой войны", – сказал Путин.

По его словам, такая провокация после встречи президентов России и США в Женеве нужна была Западу ради того, чтобы показать, что они не уважают мнение крымчан.

Впервые формат общения российского лидера с гражданами страны в виде прямой линии был организован в конце 2001 года, с тех пор они проходили ежегодно, кроме 2004 и 2012 годов. За эти годы 13 раз Владимир Путин общался с россиянами, будучи президентом, и четыре – премьер-министром.

По статистике, главе государства поступает от нескольких сотен тысяч вопросов до нескольких миллионов. Традиционно длительность прямых линий не ограничивается. Первые пять таких эфиров продолжались менее трех часов, однако с 2007 года программа всегда выходила за рамки трех часов. Самой продолжительной стала прямая линия 2013 года – 4 часа 47 минут.

Темы:
"Прямая линия" с президентом России Владимиром Путиным (22)
Теги:
Черное море, Владимир Путин

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