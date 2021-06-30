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Президент РФ Владимир Путин

Путин оценил вероятность передачи власти кому-либо другому

photo: Sputnik / POOL
Россия
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Темы:
"Прямая линия" с президентом России Владимиром Путиным (22)
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Как отметил российский президент в ходе прямой линии с россиянами, его ответственность заключается, в частности, в том, чтобы дать рекомендации тем людям, которые будут претендовать на должность президента

ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии с гражданами России ответил на вопрос о том, может ли он передать кому-то власть и есть ли у него некий преемник.

Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
photo: Sputnik / POOL
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"Решение о том, кто станет президентом, всегда за гражданами России, они осуществляют это свое право выбора с помощью прямого тайного голосования. Что касается того человека, который мог бы возглавить страну. С одной стороны, как говорится, свято место пусто не бывает, незаменимых людей нет, с другой стороны, моя ответственность заключается и в том, чтобы дать рекомендации тем людям, которые будут претендовать на должность президента. И, конечно, подойдет время, и, я надеюсь, смогу сказать о том, что такой-то или такой-то человек по моему мнению достоин возглавить такую замечательную страну", – сказал Путин.

Впервые формат общения российского лидера с гражданами страны в виде прямой линии был организован в конце 2001 года, с тех пор они проходили ежегодно, кроме 2004 и 2012 годов. За эти годы 13 раз Владимир Путин общался с россиянами, будучи президентом, и четыре – премьер-министром.

По статистике, главе государства поступает от нескольких сотен тысяч вопросов до нескольких миллионов. Традиционно длительность прямых линий не ограничивается. Первые пять таких эфиров продолжались менее трех часов, однако с 2007 года программа всегда выходила за рамки трех часов. Самой продолжительной стала прямая линия 2013 года – 4 часа 47 минут.

Темы:
"Прямая линия" с президентом России Владимиром Путиным (22)
Теги:
Владимир Путин

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