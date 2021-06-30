Путин оценил ситуацию в Нагорном Карабахе

По словам российского лидера, проблем в регионе накопилось много и для их решения была создана специальная трехсторонняя группа Россия-Азербайджан-Армения

ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии с гражданами России ответил на вопрос о том, может ли Москва гарантировать жителям Нагорного Карабаха безопасность.

"Россия сыграла определенную роль в урегулировании этого очень серьезного кризиса. Никто не заинтересован в том, чтобы он развивался, потому что, если мы все будем жить мирно и дружно, мы создадим условия для улучшения жизни людей. Жить все время в тревоге, что возобновится вооруженный конфликт, невозможно. Это понимают и руководители как Армении, так и Азербайджана", – сказал он.

По его словам, накопилось много проблем, для решения которых была создана специальная трехсторонняя группа Россия-Азербайджан-Армения.

"Существуют вопросы, связанные с восстановлением нормальной инфраструктуры, с размежеванием границы, с тем, чтобы провести соответствующую работу на государственной границе между Арменией им Азербайджаном, особенно там, где государственной границы никогда не было, это была только административная граница между союзными республиками. Мы сделаем все для того, чтобы восстановить нормальные отношения в регионе", – добавил российский лидер.

Боевые действия в Карабахе возобновились в конце сентября 2020 года, эскалация конфликта привела к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.