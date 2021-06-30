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Вакцинация мигрантов от COVID-19 на территории ТЦ Садовод

Мигрантов прививают в Москве. Кто платит за вакцину?

© photo: Sputnik / Vitaliy Belousov
Россия
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Организованный подвоз к двум медицинским пунктам, минимум бюрократии, доброжелательное отношение, а главное – бесплатно. Как в столице России началась кампания по вакцинации трудовых мигрантов, читайте в репортаже Sputnik

В Москве 29 июня началась программа вакцинация иностранных рабочих от коронавируса. Несколькими днями ранее начать этот процесс поручил президент России Владимир Путин.

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Поводом для вакцинации иностранных граждан послужил старт кампании по борьбе с коронавирусом в Москве. С 18 июня власти столицы обязали компании в сферах торговли, услуг и общепита привить не менее 60% сотрудников. Специально для мигрантов в Москве заработали два масштабных прививочных пункта – в миграционном центре в деревне Сахарово и на территории торгового центра "Садовод".

Эти места работают каждый день с 8 утра до 20 часов вечера без перерыва. Как рассказал агентству Sputnik главный врач городской поликлиники №175 Андрей Федорук, курирующий работу прививочного пункта в "Садоводе", иностранцев прививают платно, но сами мигранты не тратятся.

"Стоимость вакцинации – 1 300 рублей, это новая однокомпонентная прививка "Спутник Лайт", - сказал он. – Чтобы привить сотрудников-мигрантов, компании подают в городскую администрацию списки с данными сотрудников, мы подписываем договор, обсуждаем дату, время вакцинации и организованно подвозим мигрантов".

Московские компании привозят сотрудников-иностранцев в ТЦ "Садовод" целыми автобусами, которые прибывают к воротам пункта вакцинации строго с интервалом в полчаса. Прививочный пункт в "Садоводе" - это небольшой палаточный лагерь, у входа в него дежурят медсестры и полиция. Желающим привиться измеряют температуру. Сотрудники правоохранительных органов следят за ношением масок и соблюдением социальной дистанции. Все это нужно, чтобы минимизировать риск заражения перед прививкой.

Вакцинация мигрантов от COVID-19 на территории ТЦ Садовод
© photo: Sputnik / Vitaliy Belousov
Вакцинация мигрантов от COVID-19 на территории ТЦ "Садовод"

В день через два прививочных пункта проходят примерно 4 тысячи иностранцев, среди них и те, кто уже успел переболеть коронавирусом.

"Наличие антител – не противопоказание для вакцинации в принципе", - говорит Андрей Федорук.

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Медбрат Фарндун Якубов тем временем объясняет прибывшим смысл вакцины - прививаться нужно, чтобы защитить себя от нового индийского штамма коронавируса, против которого "Спутник Лайт" тоже работает. С некоторыми мигрантами, недостаточно хорошо владеющими русским, Фарндун говорит на родном таджикском языке. "Я учился в медколледже в Брянской области, - рассказывает он. – В 2017 году после его окончания переехал в Москву, стал работать. Когда началась пандемия, с самого начала был в ковидной бригаде, а теперь работаю здесь".

Чтобы ускорить процесс вакцинации трудовых мигрантов, которая пока идет в пилотном режиме, власти Москвы сократили список документов, необходимых для прививки, к минимуму. Гражданам стран-участниц Евразийского экономического союза нужно предоставить лишь паспортные данные. Остальные мигранты должны приложить еще и сведения о патентах, разрешение на временное пребывание в России или вид на жительство.

Уроженка Узбекистана Назира Тошболтаева рассказывает, что собрать документы и получить прививку оказалось легко. "Чувствую себя нормально", - говорит она.

Узбекистанский повар Хусанбой Эркабаев также доволен процедурой.

Вакцинация мигрантов от COVID-19 на территории ТЦ Садовод
© photo: Sputnik / Vitaliy Belousov
Вакцинация мигрантов от COVID-19 на территории ТЦ "Садовод"

"Я прививаться советую всем. Надо, ковид до сих пор гуляет, - уверен он. - Здесь все быстро прошло, главное, доброжелательно. Важно, когда тебя с улыбкой встречают".

В ответ на это медсестра Екатерина Борисова рассуждает: "Как не встречать? Они в чужой стране, мы им все объясняем. С ними, кстати, легко работать, прививаем каждого за пять минут".

А на выходе из палаточного лагеря мигрантов ждет медсестра Ольга – она отвечает на все вопросы о вакцинации и обязательно желает каждому пациенту хорошего дня.

"Работая в медицине, в принципе относишься хорошо к людям, но мы начали взаимодействовать с иностранцами и к ним стараемся быть еще внимательнее, - говорит она. – Хочется, чтобы привилось как можно больше людей и ситуация с ковидом нормализовалась".

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Теги:
мигранты, Россия, Коронавирус COVID-2019, Вакцинация

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