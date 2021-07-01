Президент России признался, какой вакциной он привился

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В рамках Прямой линии, которая в этом году из-за пандемии коронавируса прошла без аудитории, Владимир Путин рассказал, что привился вакциной "Спутник V". Смотрите подробности в видео
"После первого укола вообще ничего не чувствовал, часа через четыре была чувствительность в месте укола. После второго температура была 37,2. Лег спать, проснулся – 36,6", – рассказал глава российского государства.
Он также объяснил, почему не показали видео, как ему делают прививку. "А если бы делали прививку не в руку, а в другое место, тоже надо было бы показать?" – пошутил президент РФ.