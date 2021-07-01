Конкурс имени Андрея Стенина-2021 открыл онлайн-голосование

ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. С первого июля любой пользователь Интернета может выбрать лучшую по его мнению работу из числа вошедших в шорт-лист конкурса имени Стенина-2021 – онлайн-голосование стартовало на русской и английской версиях сайта конкурса.

Чтобы принять участие в голосовании, необходимо иметь аккаунт в одной из социальных сетей: ВКонтакте, Facebook, Twitter или китайском сервисе Weibo. Голосование открыто до 23:59 (мск) 31 июля. Победителя онлайн-голосования объявят в начале августа, а автор самой популярной в Интернете фотографии получит диплом конкурса.

По мнению куратора конкурса им. Андрея Стенина, руководителя службы визуальных проектов медиагруппы "Россия сегодня" Оксаны Олейник, онлайн-голосование, ставшее уже доброй традицией конкурса, – не только своего рода формат народного жюри в оценке работ конкурсантов.

"Те интернет-пользователи, которые принимают участие в голосовании, обладают чутьем настоящих ценителей фото, и хотят узнать и понять как можно больше в мире современной фотографии. И мы счастливы, что в этом им как раз и помогают работы тех, кто представляет самое лучшее и яркое в мире молодой международной фотожурналистики, – наших лауреатов", – подчеркнула Олейник.

Кто получит главную награду конкурса имени Стенина – Гран-при, а также как распределятся призовые места в номинациях конкурса, станет известно в сентябре. В первый месяц осени конкурс им. Андрея Стенина объявит победителей на сайте stenincontest.ru | stenincontest.com.

В планах конкурса дать также старт традиционному роуд-шоу победителей по городам мира до конца года.

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов – талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.

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