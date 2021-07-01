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Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции (17 декабря 2020). Москва

Путин подписал закон о запрете на уравнивание роли СССР и Германии во Второй мировой войне

© photo: Sputnik / Mikhail Klimientev
Россия
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Sputnik Грузия
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В последнее время в СМИ, в том числе российских, "регулярно публикуются и передаются в эфир бездоказательные обобщающие уничижительные высказывания, отождествляющие цели, решения и действия во время Великой Отечественной войны руководств СССР и нацистской Германии

ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете публичного отождествления роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения внесены в закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
© photo: Sputnik / POOL
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Инициативу внесли в Госдуму глава комитета ГД по культуре Елена Ямпольская, первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков, а также сенатор Алексей Пушков. Проект был подготовлен во исполнение перечня поручений президента РФ Владимира Путина по итогам заседания президентского Совета по культуре и искусству.

"Считаем категорически недопустимым смешивание и (или) отождествление действий защитников Родины, тех, кто отдал свои жизни в борьбе за ее свободу и независимость, действий солдат-освободителей, с направленными на уничтожение народов действиями солдат-оккупантов, лиц, признанных виновными в совершении преступлений в соответствии с приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала)", – отмечали ранее авторы инициативы.

Они также выражали уверенность в необходимости "поставить законодательный заслон явным оскорблениям в адрес наших дедов и прадедов, омерзительным спекуляциям на нашей Победе". Закон, как отмечалось ранее, поможет "не дать заработать политический капитал на охаивании наших предков, сохранив при этом пространство для исторических изысканий, научных дискуссий, в том числе в части обсуждения конкретных действий и поступков конкретных лиц".

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