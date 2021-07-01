Статистика вакцинированных в России июнь 2021: популяционный иммунитет

Спрос на вакцинацию от коронавируса в регионах России растет – власти страны считают, что рост темпов иммунизации позволит в скором времени достичь популяционного иммунитета у взрослого населения

В России масштабная вакцинация от коронавируса проходит с 18 января – все желающие могут сделать прививку бесплатно. В стране в настоящее время зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак" и "Спутник Лайт".

Sputnik Грузия поинтересовался как проходит вакцинация в России, статистикой вакцинированных на июнь 2021 и когда сформируется популяционный иммунитет в стране.

Статистика вакцинированных в России

По последним данным в России число полностью вакцинированных составляет 17 428 662 человек - более 11,9% от общей численности населения РФ, что составляет около 25,3% от плана по вакцинации. Общее количество людей, по официальной статистике, получивших хотя бы одну дозу вакцины составило – 23 090 077, то есть 15,8% - около 33,5% от плана по вакцинации.

По статистике, лидируют по темпам вакцинации Москва, Подмосковье, Тюменская, Сахалинская и Белгородская области, Ханты-Мансийский автономный округ и Чечня. Меньше всего граждан, вакцинированных от коронавируса, зафиксировано в Вологодской, Ульяновской и Владимирской областях, а также в Дагестане.

© REUTERS / ANTON VAGANOV Пандемия коронавируса - вакцинация вакциной Sputnik V

Число вакцинированных в России, по статистике, в последнее время, резко увеличилось – за последние десять дней темпы иммунизации выросли в 1,7 раза. На этот процесс частично повлияло и решение ряда субъектов России сделать вакцинацию обязательной для работников некоторых сфер - такая мера введена уже в 22 регионах страны, в связи с ухудшением в июне эпидемиологической ситуации.

Несмотря на это власти России считают, темпы иммунизации в стране остаются низкими и возможно вакцинировать к осени 60% граждан страны не успеют.

Популяционный иммунитет

Популяционный или коллективный иммунитет - косвенная защита от инфекционного заболевания, возникающая благодаря развитию у населения иммунитета или в результате перенесенной ранее инфекции, или в результате вакцинации.

Эксперты считают, что срок формирования популяционного иммунитета к коронавирусу у жителей России будет зависеть от темпов вакцинации. Достигнуть популяционного иммунитета Минздрав России планирует, вакцинировав к осени 60% взрослого населения страны – до 69 миллиона человек.

© AP Photo / Dmitri Lovetsky Пандемия коронавируса - вакцинация в России

И если в начале марта ожидалось, что популяционный иммунитет может сформироваться в России к июлю 2021 года, в конце июня власти страны, несмотря на рост числа вакцинированных, отметили, что к осени привить 60% жителей РФ не успевают.

По статистике, иммунитет к коронавирусу в России, в настоящее время, имеют более 12,4% от общего количества населения или около 18,2 миллиона россиян. В том числе, 2,5 миллиона человек, официально переболевших за последние полгода в России и около 15,7 миллиона вакцинированных за все время россиян, имеющих антитела.

В Москве уровень популяционного иммунитета к коронавирусу при пересчете составил 25%. Ранее сообщалось, что популяционный иммунитет в столице равен 60%. А во Владимирской области уровень популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции составляет 44,6%.

© photo: Sputnik / Kirill Kalinnikov Медицинский работник держит в руках российскую вакцину "Спутник V"

Ученные затрудняются точно сказать, когда выработается популяционный иммунитет к коронавирусу в мире - в течение года или нескольких лет, так как по-прежнему неизвестно, как долго иммунитет сохраняется у вакцинированных и переболевших вирусом. Однако, по прогнозу некоторых аналитиков популяционный иммунитет к коронавирусу в мире, начнет формироваться к концу 2021 года.

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