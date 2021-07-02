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Николай Цискаридзе обсудит современный балет в Новой Третьяковке

© photo: Sputnik / Кирилл Каллиников
Россия
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Темы:
Новости из России (1700)
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Николай Цискаридзе и Алена Долецкая расскажут публике о главных элементах романтизма в танце и современном балете

ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Всемирно известный артист балета и педагог Николай Цискаридзе станет приглашенным гостем на паблик-токе из цикла "Романтизм сегодня", который пройдет в Новой Третьяковке в Москве 7 июля.

Пятая по счету встреча будет посвящена развитию романтической традиции в современном танце. Модератором мероприятия станет писательница и журналист Алена Долецкая, креативный консультант генерального директора Третьяковской галереи.

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Публикация от Aliona Doletskaya (@alionadol)

Ожидается, что спикеры поговорят о том, что такое романтизм в балете, где его истоки, каковы нюансы и наиболее характерные тенденции этого течения в режиссуре, хореографии и костюмах, а также расскажут о важных именах в истории балета, сыгравших большую роль в развитии романтизма в классическом танце.

Начало мероприятия — в 20:00 по местному времени. Зарегистрироваться можно онлайн

Николай Цискаридзе — российский артист балета и педагог, премьер балета Большого театра в 1992–2013 годах. Народный артист Российской Федерации, народный артист Республики Северная Осетия, лауреат двух Государственных премий РФ и трех театральных премий "Золотая маска". Член Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству. С 2014 года — ректор Академии русского балета имени А.Я. Вагановой.

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Темы:
Новости из России (1700)
Теги:
Николай Цискаридзе

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