Проверка на инфекционные заболевания у мигратов вводится в России

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TBC Research: рост экономики Грузии в 2021 году превысит 10% Туризм в 2021 году восстановится на 40% по сравнению с показателями 2019 года, считают аналитики компании 41

Возмещение зарплат сезонным рабочим из Грузии рассмотрит немецкий суд Многих из отправившихся на сезонные работы в Германию граждан Грузии постигло разочарование - на месте все оказалось не так, как предусматривала программа их занятости 88