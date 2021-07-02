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Президент России Владимир Путин сделал запись в книге почётных гостей в музейном комплексе «Дорога памяти» (22 июня 2020). Парк Патриот

Проверка на инфекционные заболевания у мигратов вводится в России

© photo : official site of the President of RF
Россия
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В соответствии с законом, Роспотребнадзор должен создать федеральную госинформационную систему сведений санитарно-эпидемиологического характера

ТБИЛИСИ, 2 июл – Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал закон о создании реестра результатов медосмотров трудовых мигрантов на опасные инфекционные заболевания и ВИЧ.

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© photo: Sputnik / Vitaliy Belousov
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Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает РИА Новости.

Закон предусматривает создание, эксплуатацию и развитие Роспотребнадзором федеральной государственной информационной системы сведений санитарно-эпидемиологического характера.

Она призвана обеспечивать получение информации, характеризующей санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.

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здравоохранение, мигранты, Россия

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