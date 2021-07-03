Профессор-вирусолог о "черной плесени", окончании пандемии и вакцинации

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Профессор-вирусолог, главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в интервью Sputnik отвечает на актуальные вопросы, связанные с пандемией коронавируса COVID-19
Что такое "черная плесень", которая идет вслед за коронавирусом? Какая связь с COVID-19? Прививочники против антипривовчников: куда приведёт это противостояние? Закончится ли когда-нибудь пандемия?
На эти и ряд других вопросов ответил профессор-вирусолог, главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.