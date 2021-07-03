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Профессор-вирусолог о "черной плесени", окончании пандемии и вакцинации

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210703/252200749/Professor-virusolog-o-chernoy-pleseni-okonchanii-pandemii-i-vaktsinatsii.html

Профессор-вирусолог, главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в интервью Sputnik отвечает на актуальные вопросы, связанные с пандемией коронавируса COVID-19

Что такое "черная плесень", которая идет вслед за коронавирусом? Какая связь с COVID-19? Прививочники против антипривовчников: куда приведёт это противостояние? Закончится ли когда-нибудь пандемия?

На эти и ряд других вопросов ответил профессор-вирусолог, главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Теги:
экспертное мнение, Экспертное мнение, Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Вакцинация, Вакцина, Россия, Россия

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