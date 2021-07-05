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Медицинские работники во временном госпитале COVID-19

Ущерб экономике от коронавируса оценили в России

© photo: Sputnik / Pavel Bednyakov
Россия
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1947)
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Sputnik Грузия
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Ущерб экономике России от новой инфекции в 2020 году составил в 1,4 раза больше суммарных убытков от остальных инфекционных болезней

ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Ущерб экономике России от новой коронавирусной инфекции в 2020 году в стоимостных показателях составил почти 1 триллион рублей, говорится в докладе "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2020 году", который имеется в распоряжении РИА Новости.

"Даже без учета потерь непроизведенного валового национального продукта вследствие летальных исходов, стойкой и временной нетрудоспособности ущерб экономике от новой инфекции в 2020 году в стоимостных показателях составил более 997,06 миллиарда рублей, что в 1,4 раза больше суммарного ущерба от остальных инфекционных болезней", – говорится в документе.

Медицинский работник держит в руках российскую вакцину Спутник V
© photo: Sputnik / Kirill Kalinnikov
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Только прямые затраты на лечение больных в стационарах в 2020 году составили около 183 миллиардов рублей, итоговые затраты на тестирование на COVID-19 – 108 миллиардов рублей, уточняется в докладе.

Некоторые прямые выплаты из федерального бюджета на борьбу с COVID-19 для поддержки населения и предприятий составили в сумме не менее 515 миллиардов рублей, поясняется в документе.

"Целевые ассигнования в сферу здравоохранения были предназначены для строительства инфекционных стационаров, перепрофилирования действующих больниц в инфекционные, разработки, производства и распределения оборудования и препаратов для диагностики, выявления, профилактики и лечения COVID-19, производства средств индивидуальной защиты, работы лабораторий и мобильных бригад и тому подобное", – отмечается в докладе.

Только некоторые из выделенных из бюджета страны средств, направленные непосредственно на организацию и оказание медицинской помощи больным COVID-19, составили в сумме не менее 189,452 миллиарда рублей, заключили авторы документа.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1947)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Россия

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