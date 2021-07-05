Скончался режиссер Владимир Меньшов

Ушел из жизни режиссер, актер и сценарист, лауреат премии Американской киноакадемии "Оскар" за фильм "Москва слезам не верит" Владимир Меньшов

ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Известный российский кинорежиссер Владимир Меньшов скончался от последствий COVID-19, сообщается на сайте "Мосфильма".

"Киноконцерн "Мосфильм" и семья Владимира Меньшова с прискорбием сообщают, что сегодня Владимир Валентинович ушел из жизни. Выдающийся советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер, член правления "Мосфильма" скончался от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году", – сказано в сообщении.

© photo: Sputnik / Asatur Yesayants Режиссер, актер Владимир Меньшов выступает с мастер-классом в Ереванском институте театра и кино (4 апреля 2018). Ереван

Отмечается, что коллектив "Мосфильма" выражает глубокие соболезнования коллегам, родным и близким Владимира Валентиновича.

"Мы потеряли нашего дорогого друга, мосфильмовца, отдававшего родной киностудии все свои творческие силы и яркий талант, по-настоящему народного режиссера, замечательные фильмы которого знают и любят миллионы людей", – добавляется в тексте соболезнования.

О дате и времени прощания с кинорежиссером станет известно позже.

© photo: Sputnik Актрисы Ирина Муравьева и Вера Алентова

Владимир Меньшов – заслуженный деятель искусств РСФСР (1984), народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии СССР (1981), Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской (1978) и премии Американской киноакадемии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" за фильм "Москва слезам не верит" (1981).

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