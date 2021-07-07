Правила въезда из-за границы изменились для граждан России

С 1 мая россияне, вернувшиеся из-за рубежа, должны были сдавать два теста на коронавирус, до получения анализов необходимо соблюдать режим изоляции

ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Россиянам по возвращении в страну теперь нужно будет сдать один тест на COVID-19 вместо двух, а привитым или переболевшим он вовсе не потребуется, говорится в постановлении Роспотребнадзора, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Теперь те, кто не болел COVID-19 или не сделал прививку, должны сдать один тест в течение трех дней после прибытия в страну. До получения результатов необходимо соблюдать режим изоляции.

"При наличии вакцинации против COVID-19 в течение последних 12 месяцев или сведений о перенесенном в последние шесть месяцев заболевании COVID-19 проведение лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР <...> не требуется", - говорится в тексте постановления.

Кроме того, с 10 июля граждане Таджикистана смогут въезжать в Россию с отрицательным ПЦР-тестом (результат должен отображаться в приложении "Путешествую без COVID"). Раньше эти условия действовали только для стран ЕАЭС. С 1 сентября такая возможность появится у граждан Азербайджана, Молдавии, Узбекистана и Туркмении.

С 1 мая россияне, вернувшиеся из-за рубежа на любом виде транспорта, должны были сдавать два теста на коронавирус: первый - в течение 72 часов после возвращения, а второй - в срок до пяти дней с момента прибытия. До получения анализов необходимо соблюдать режим изоляции. Полученные результаты следует загрузить на сайт госуслуг.