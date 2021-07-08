Названы самые невостребованные профессии в России

Всего было изучено 500 тысяч вакансий. Странно, что одной из самых ненужных оказалась одна врачебная специальность

ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Определены самые невостребованные среди россиян профессии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса "Зарплата.ру".

По итогам изучения 500 тысяч вакансий в тройку "лидеров" вошли врач-трансфузиолог (0,29 процента просмотров позиции заканчиваются откликом или звонком соискателя), котломойщик (0,2 процента) и перегонщик автомобилей каршеринга (1 процент).

Спрос на трансфузиологов за год вырос в четыре раза, и ставки открыты по всей стране. При этом врачам готовы предложить жилье, также рассматриваются кандидаты без опыта работы.

Нехватка рабочего персонала же появилась из-за оттока мигрантов. Гостиницы, столовые, рестораны и кафе в разных регионах безуспешно ищут котломойщиков без опыта работы, готовы предоставлять питание, средняя зарплата на такую позицию составляет 28 тысяч рублей.

Требования к механикам-перегонщикам каршеринга более строгие. Кандидат должен иметь водительский стаж от двух лет, быть готовым к ночной работе – отгонять автомобили в сервис или на автомойку. Также в обязанности соискателя входит мелкий ремонт машин. За это предприятия готовы платить по 45 тысяч рублей.

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