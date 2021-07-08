ВОЗ будет наблюдать за российским штаммом коронавируса

Новый вариант SARS-CoV-2 выявили в России в январе 2021 года, и ВОЗ внимательно следит за этим штаммом с 9 июня

ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Выявленный в России в январе этого года вариант коронавируса AT.1 Всемирная организация здравоохранения включила в список для дальнейшего мониторинга, сообщает РИА Новости.

Согласно опубликованным данным, российский штамм внимательно отслеживают в ВОЗ с 9 июня. Среди других вариантов в списке есть штаммы, выявленные ранее в США, Бразилии, на Филиппинах, в Индонезии, Колумбии и Великобритании.

В список мониторинга ВОЗ включаются штаммы SARS-CoV-2 с генетическими изменениями, которые, как предполагается, влияют на характеристики вируса и, возможно, могут представлять риски в будущем, однако пока доказательства такого воздействия не ясны. Такие штаммы требуют усиленного мониторинга и повторной оценки данных. В настоящий момент в список входят 15 вариантов COVID-19, три из которых ранее были в списке штаммов, вызывающих интерес, под названиями Ипсилон, Зета и Тета.

В мире получает все большее распространение вариант коронавируса "дельта", отличающийся несколькими мутациями в спайковом белке и распространенностью в разных странах. Штамм "дельта" в последнее время был найден во множестве стран, в том числе он начинает преобладать в ряде регионов РФ.