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Ситуация возле Единого миграционного центра Московской области

Электронная карта мигранта в РФ: что о ней известно

© photo: Sputnik / Maxim Blinov
Россия
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В МВД России подготовлен законопроект о едином документе с электронным носителем – иностранцы смогут получить его уже в следующем году

Sputnik, Алексей Стефанов

Миграционное законодательство России постоянно совершенствуется – вскоре мигранты, прибывая в Россию, должны будут получать единый документ с электронным носителем, который будет выдаваться сроком на 10 лет.

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"Любой иностранец, который приезжает в Россию и хочет находиться здесь более 30 дней, будет обязан получать этот документ. Это касается всех – и туристов тоже, если в году они планируют находиться в России более 90 дней. На 30-й день надо сдать дактилоскопию, пройти медицинское освидетельствование (отсутствие ВИЧ-инфекции и наркозависимости – ред.) и получить ID-карту", - пояснил агентству Sputnik президент Федерации мигрантов Вадим Коженов.

Сейчас в РФ несколько форматов нахождения иностранцев: патент (разрешение на работу), РВП (разрешение на временное проживание), ВНЖ (вид на жительство), ВКС (высококвалифицированный специалист) и другие. Эти статусы дают право иностранцам жить и работать в России.

Согласно законопроекту МВД РФ, будет введено три новых режима пребывания, которые заменят предыдущие. Краткосрочный, долгосрочный и постоянный. Если иностранец будет проживать в России более 30 дней в месяц и 90 дней в году, он будет обязан получить электронную карту мигранта с отметкой - краткосрочный вид на жительство. При наличии долгосрочного проживания можно будет свободно работать. При постоянном, как и сейчас при ВНЖ, работать и проживать.

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"Все правила будут одинаковы и касаться абсолютно всех мигрантов вне зависимости от страны гражданства, - пояснил Вадим Коженов. - Электронный документ будет в виде ID-карты. Он будет официально удостоверять личность и национальный паспорт больше можно будет с собой не носить".

По словам эксперта, на сегодняшний день с мигрантами много путаницы – есть граждане из стран, входящих в ЕАЭС, есть в СНГ, у некоторых категорий граждан визы, кто-то считается высококвалифицированным специалистом и имеет право проживать и работать в России именно по этой причине. "Это всем надоело, поэтому порядок будет один", - говорит эксперт.

Весьма прогрессивным разработанный в МВД законопроект назвал глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. Он заверил, что это будет революционной нормой и принять его следует уже в первую сессию Госдумы восьмого созыва после выборов в сентябре этого года.

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Вадим Коженов также надеется, что будущий новый состав нижней палаты парламента РФ поторопится и закон вступит в силу уже в первых числах 2022 года. Однако сомневается, что так быстро удастся создать необходимую инфраструктуру, чтобы правила заработали не только на бумаге.

"Это очень облегчит всем жизнь и главное - порядка будет больше. Мы же прекрасно понимаем, что 99% мигрантов в России находятся постоянно, а не приезжают погостить. И это не краткосрочное пребывание, а долгосрочное. Если они не хотят, чтобы их ловили, депортировали или им приходилось откупаться взятками, они получат эту карту. И мы, наконец, поймем, сколько в России проживает мигрантов и в каких именно субъектах. А то сейчас невозможно подсчитать: кто-то говорит, 8 млн, кто-то 10, а кто-то уверяет, что 15 млн. человек", - подытожил Вадим Коженов.

Темы:
Новости из России (1705)
Теги:
мигранты, Россия

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