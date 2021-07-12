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Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в эфире российских телеканалов и радиостанций (30 июня 2021). Москва

Путин написал статью "Об историческом единстве русских и украинцев"

photo : Sputnik / POOL
Россия
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Российский президент Владимир Путин выразил надежду на то, что с его статьей ознакомятся граждане в обеих странах

ТБИЛИСИ, 12 июл - Sputnik․ Президент России Владимир Путин написал статью об историческом единстве русских и украинцев. Полный текст статьи опубликован на сайте Кремля.

Отмечается, что материал опубликован также и на украинском языке.

"Сразу подчеркну, что стену, возникшую в последние годы между Россией и Украиной, между частями, по сути, одного исторического и духовного пространства, воспринимаю как большую общую беду, как трагедию. Это, прежде всего, последствия наших собственных ошибок, допущенных в разные периоды. Но и результат целенаправленной работы тех сил, которые всегда стремились к подрыву нашего единства", - пишет российский лидер.

Президент РФ Владимир Путин
© photo: Sputnik / Alexei Druzhinin
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Владимир Путин уверен: для того, чтобы лучше понять настоящее и заглянуть в будущее, нужно обратиться к истории. Глава российского государства остановился на тех ключевых, поворотных моментах, о которых важно помнить и в России, и в Украине.

В ходе последней прямой линии с гражданами Путин пообещал, что напишет аналитическую статью о России и Украине, где изложит свое отношение к делу. Он подчеркнул, что считает русский и украинский народы единым целым.

Глава российского государства также выразил надежду на то, что с его статьей ознакомятся граждане в обеих странах.

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