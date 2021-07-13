Россия может ужесточить антиковидные меры по французскому сценарию

Во Франции вводят обязательную вакцинацию для медиков и всех работающих в больницах, штрафы за нарушения в этой связи начнут приходить после 15 сентября

ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Ужесточение мер по борьбе с коронавирусом, аналогичное французскому сценарию, может стать безальтернативным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Накануне французский лидер Эммануэль Макрон в обращении к нации заявил о введении обязательной вакцинации для медиков и всех работающих в больницах, штрафы за нарушения в этой связи начнут приходить после 15 сентября. С 21 июля посещение массовых мероприятий станет возможно только при наличии санитарного пропуска, свидетельствующего о вакцинации или отрицательном результате теста на COVID-19. С начала августа этот документ потребуется для похода в рестораны, бары, торговые центры, а также для путешествий на самолетах и в поездах дальнего следования.

"Логика развития ситуации с пандемией в странах мира говорит в пользу этих решений <...> Такие меры, к сожалению, могут стать безальтернативными для того, чтобы побороть эту пандемию и предотвратить дальнейшие вспышки", – отметил Песков

При этом он подчеркнул, что в России аналогичные ограничения пока не принимались.

"Но элементы таких решений уже начали имплементировать на региональном уровне. Главы регионов принимают решения, основываясь на своих особых полномочиях, которые предоставлены им федеральным центром", – добавил он.

Россия обновила максимум по числу смертей от коронавирусной инфекции в день – за минувшие сутки по всей стране скончались 780 пациентов. Врачи зафиксировали 24 702 новых случая COVID-19. Выписались после лечения 19 566 человек.

Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 5 833 175 человек, из них 144 492 умерли, 5 236 214 пациентов вылечились.

Профилактическую прививку можно сделать в любом регионе России. Жителям страны доступен "Спутник V", в некоторых поликлиниках есть "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Для ревакцинации рекомендован "Спутник Лайт".

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