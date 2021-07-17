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Вложения России в американский госдолг сократились

© photo: Sputnik / Vladimir Trefilov
Россия
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Sputnik Грузия
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Россия перестала входить в число крупнейших держателей американского госдолга после того, как начала распродавать свой портфель

ТБИЛИСИ, 17 июл - Sputnik. Вложения России в американские гособлигации сократились в мае примерно на 150 миллионов долларов, следует из данных Министерства финансов США. Об этом пишет РИА Новости.

Денежные купюры - доллары
© CC0 / Brett_Hondow / Денежные купюры - доллары
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Российский портфель составил 3,805 миллиарда долларов против 3,957 миллиарда долларов в апреле и 3,976 миллиарда в марте, когда вложения сократились на 30 процентов.

Россия перестала входить в число крупнейших держателей американского госдолга после того, как начала распродавать свой портфель. В 2018 году он достигал 96 миллиардов долларов.

Российские власти неоднократно указывали, что Соединенные Штаты своей санкционной политикой подрывают доверие к собственной валюте, снижают вложения резервов страны в госдолг и способствуют увеличению объемов внешней торговли.

В начале июля Минфин завершил конверсионные операции, сократив до нуля долю доллара в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ) и перераспределив накопления в пользу евро и юаня.

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