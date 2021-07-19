Коллективный иммунитет в России к коронавирусу достиг 60% – исследование

ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Коллективный иммунитет к COVID-19 в России достиг около 60%, заявил директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.

"Мы достигли в целом по стране около 60%? это не тот уровень, который позволяет выдохнуть, это тот уровень, который позволяет управлять процессом. На самом деле надо дойти вот до 90%", – сказал он в эфире телеканала "Россия 1", говоря о предварительных результатах исследования коллективного иммунитет к коронавирусу, сообщает РИА Новости.

Как поясняла вице-премьер Татьяна Голикова, в показателе коллективного иммунитета учитываются граждане, переболевшие COVID-19, вакцинированные и ревакцинированные.

Вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета (НГУ) Сергей Нетесов считает, что для достижения коллективного иммунитета в отношении штамма коронавируса "дельта" необходимо привить более 80% населения.

В своем интервью газете "Известия" эксперт заявил, что один человек, болеющий вариантом коронавирусной инфекции "дельта", может заразить 5-6 человек.

"Поэтому для достижения популяционного иммунитета в отношении варианта "дельта" надо привить более 80% населения", – подчеркнул Нетесов.