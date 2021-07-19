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Две трети москвичей выступают за сокращение рабочего дня в жару

© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya
Россия
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Жаркая погода негативно влияет на трудоспособность половины работников из Москвы, свидетельствуют данные опроса

ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Две трети работающих москвичей считают, что нужно сокращать рабочий день в жару, говорится в исследовании сервиса Работа.ру, подготовленного для РИА Новости.

В исследовании приняли участие более 3000 пользователей сервиса из Москвы.

"Более половины опрошенных нормально переносят жаркую погоду в столице. При этом 35% респондентов рассказали, что плохо переносят высокую температуру на улице. 14% участников исследования отметили, что позитивно относятся к такой погоде", - отмечают авторы доклада.

При этом ровно половина опрошенных жителей Москвы рассказали, что жара негативно влияет на производительность их труда. Однако 47% респондентов не отмечают каких-либо изменений трудоспособности. Еще 3% опрошенных указали, что жара помогает им работать лучше.

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"А 68% респондентов уверены, что в жаркую погоду необходимо сокращать рабочие часы для сотрудников. Из них 29% считают, что нужно сократить рабочий день на 1 час, 31% - на 2-3 часа, 5% - на 4 часа и более, 22% уверены, что нужно увеличить обеденный перерыв, а 13% - полагают, что нужно ввести на период жары четырехдневную рабочую неделю", - указывается в исследовании.

Работа.ру — сервис для поиска работы и подбора персонала, входит в экосистему Сбера. На сервисе размещаются резюме соискателей и объявления работодателей.

Темы:
Новости из России (1708)
Теги:
Опрос, Москва, Жара, Россия

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