Две трети москвичей выступают за сокращение рабочего дня в жару

ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Две трети работающих москвичей считают, что нужно сокращать рабочий день в жару, говорится в исследовании сервиса Работа.ру, подготовленного для РИА Новости.

В исследовании приняли участие более 3000 пользователей сервиса из Москвы.

"Более половины опрошенных нормально переносят жаркую погоду в столице. При этом 35% респондентов рассказали, что плохо переносят высокую температуру на улице. 14% участников исследования отметили, что позитивно относятся к такой погоде", - отмечают авторы доклада.

При этом ровно половина опрошенных жителей Москвы рассказали, что жара негативно влияет на производительность их труда. Однако 47% респондентов не отмечают каких-либо изменений трудоспособности. Еще 3% опрошенных указали, что жара помогает им работать лучше.

"А 68% респондентов уверены, что в жаркую погоду необходимо сокращать рабочие часы для сотрудников. Из них 29% считают, что нужно сократить рабочий день на 1 час, 31% - на 2-3 часа, 5% - на 4 часа и более, 22% уверены, что нужно увеличить обеденный перерыв, а 13% - полагают, что нужно ввести на период жары четырехдневную рабочую неделю", - указывается в исследовании.

Работа.ру — сервис для поиска работы и подбора персонала, входит в экосистему Сбера. На сервисе размещаются резюме соискателей и объявления работодателей.