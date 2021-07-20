13:31 20 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6592
  • 100 RUB4.1667
  • USD3.1076
Поиск
Пандемия коронавируса - тестирование вакцины в России

В России могут ввести наказание за призыв к отказу от вакцинации

© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service
Россия
Получить короткую ссылку
3701
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/0e/250336998.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210720/252368242/V-Rossii-mogut-vvesti-nakazanie-za-prizyv-k-otkazu-ot-vaktsinatsii.html

Член Общественной палаты Петров предложил ввести ответственность за призыв к отказу от вакцинации

ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. В России выступили с инициативой ввести ответственность за призыв к отказу от вакцинации по немедицинским показаниям, сообщает телеканал RT.

Идея принадлежит первому зампредседателю Общественной палаты Ленинградской области Владимирe Петровe, который в письменном виде обратился с таким предложением к главе Минюста Константину Чуйченко.

Автор инициативы обратил внимание, что часть россиян пропагандирует домыслы о вреде вакцин, при этом некоторые медработники воспроизводят эти мифы. Помимо этого, его беспокоит черный рынок продажи сертификатов и QR-кодов.

"В данной связи прошу вас оценить идею о дополнении Уголовного кодекса в части установления ответственности за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям, установления ответственности для медицинских работников, распространяющих недостоверную и вредительскую информацию о вакцинировании, установления ответственности за приобретение гражданами поддельных сертификатов и иных документов о вакцинировании", – написал Чуйченко.

Это, как считает член ОП, позволит искоренить "недопустимые явления" в стране.

У россиян есть возможность бесплатно привиться от коронавируса препаратами "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак", для ревакцинации есть "Спутник Лайт". Власти стремятся к иммунизации 70% населения к концу лета. В некоторых регионах прививки обязательны для отдельных групп граждан.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Люди ждут кремации умерших от коронавируса на территории крематория в Нью-Дели, Индия
Правда жизни: лучшие кадры убитого в Афганистане фотокорреспондента Reuters
Противники ЛГБТ в Батуми встретили главу Евросовета акцией протеста - видео
Противники ЛГБТ в Батуми встретили главу Евросовета акцией протеста – видео
Друзья и партнеры Тбилиси
Друзья и партнеры Тбилиси
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться