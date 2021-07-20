В России могут ввести наказание за призыв к отказу от вакцинации

Член Общественной палаты Петров предложил ввести ответственность за призыв к отказу от вакцинации

ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. В России выступили с инициативой ввести ответственность за призыв к отказу от вакцинации по немедицинским показаниям, сообщает телеканал RT.

Идея принадлежит первому зампредседателю Общественной палаты Ленинградской области Владимирe Петровe, который в письменном виде обратился с таким предложением к главе Минюста Константину Чуйченко.

Автор инициативы обратил внимание, что часть россиян пропагандирует домыслы о вреде вакцин, при этом некоторые медработники воспроизводят эти мифы. Помимо этого, его беспокоит черный рынок продажи сертификатов и QR-кодов.

"В данной связи прошу вас оценить идею о дополнении Уголовного кодекса в части установления ответственности за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям, установления ответственности для медицинских работников, распространяющих недостоверную и вредительскую информацию о вакцинировании, установления ответственности за приобретение гражданами поддельных сертификатов и иных документов о вакцинировании", – написал Чуйченко.

Это, как считает член ОП, позволит искоренить "недопустимые явления" в стране.

У россиян есть возможность бесплатно привиться от коронавируса препаратами "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак", для ревакцинации есть "Спутник Лайт". Власти стремятся к иммунизации 70% населения к концу лета. В некоторых регионах прививки обязательны для отдельных групп граждан.

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