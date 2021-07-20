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Международный авиационно-космический салон МАКС-2021. Открытие выставки

В России стартовал 15-й международный авиасалон МАКС-2021

© photo: Sputnik / Evgeny Odinokov
Россия
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Общественности будет продемонстрирован "принципиально новый" военный самолет – легкий однодвигательный истребитель

ТБИЛИСИ, 20 июл – Sputnik. Юбилейный 15-й авиасалон МАКС стартовал во вторник в подмосковном Жуковском, в церемонии открытия принимает участие президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин - церемония открытия Международного авиационно-космического салона МАКС-2021
© photo: Sputnik / Alexey Maishev
Президент РФ Владимир Путин - церемония открытия Международного авиационно-космического салона МАКС-2021

В рамках мероприятия глава России осмотрит передовые образцы отечественной авиатехники, а затем проведет совещание по вопросу реализации ключевых проектов в сфере гражданского авиастроения.

Международный авиационно-космический салон МАКС-2021. Открытие выставки
© photo: Sputnik / Pavel Bednyakov
Международный авиационно-космический салон МАКС-2021. Открытие выставки

Одной из самых интересных машин, которые покажут российскому президенту, является "принципиально новый" военный самолет – легкий однодвигательный истребитель. Еще до официальной презентации эксперты и журналисты назвали эту машину серьезным конкурентом американского F-35.

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photo : press-service of the Ministry of Defence of Russia
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Ажиотаж вокруг нового самолета был создан еще до официальной презентации. "Ростех" опубликовал в своих соцсетях несколько роликов, где были показаны лишь очертания будущего самолета.

По мнению ведущего российского эксперта в области авиации Олега Пантелеева, демонстрация самолета на МАКС-2021 должна произвести "эффект разорвавшейся бомбы". Новинку смогут также увидеть более 120 делегаций из 65 стран, приглашенных на авиасалон "Рособоронэкспортом".

Кроме того, на МАКС-2021 будет впервые продемонстрирован новый военно-транспортный самолет Ил-112В, предназначенный для транспортировки и воздушного десантирования личного состава, вооружения, легкой военной техники и других грузов максимальной массой 5 тонн. 

Международный авиационно-космический салон МАКС-2021
© photo: Sputnik / Pavel Bednyakov
Международный авиационно-космический салон МАКС-2021

Помимо военных разработок, на юбилейном МАКС широко представлена гражданская авиация. Впервые будет показан новейший российский среднемагистральный самолет МС-21-310 с отечественным двигателем ПД-14. Авиакомпании уже начали готовиться к эксплуатации МС-21: входящая в группу "Аэрофлот" "Россия" при отсутствии технических замечаний рассчитывает начать летать на нем летом 2022 года.

Международный авиационно-космический салон МАКС-2021. Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
© photo: Sputnik /
Международный авиационно-космический салон МАКС-2021. Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57

Как заявил журналистам замгендиректора акционерного общества "Авиасалон" Владимир Советкин, желающие посетить выставку будут обязаны предъявить QR-код или отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

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