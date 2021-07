В России стартовал 15-й международный авиасалон МАКС-2021

ТБИЛИСИ, 20 июл – Sputnik. Юбилейный 15-й авиасалон МАКС стартовал во вторник в подмосковном Жуковском, в церемонии открытия принимает участие президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

В рамках мероприятия глава России осмотрит передовые образцы отечественной авиатехники, а затем проведет совещание по вопросу реализации ключевых проектов в сфере гражданского авиастроения.

Одной из самых интересных машин, которые покажут российскому президенту, является "принципиально новый" военный самолет – легкий однодвигательный истребитель. Еще до официальной презентации эксперты и журналисты назвали эту машину серьезным конкурентом американского F-35.