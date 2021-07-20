Путин: МАКС-2021 отвечает своему международному статусу

Россия открыта для сотрудничества в области авиации и космонавтики со всеми заинтересованными странами, сообщил на открытии авиасалона президент РФ Владимир Путин

ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Международный авиакосмический салон (МАКС) в полной мере отвечает международному статусу, несмотря на сложности, вызванные пандемией коронавируса, заявил президент России Владимир Путин, выступая во вторник на открытии салона.

Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 начинает работу во вторник в подмосковном Жуковском и продлится шесть дней. Салон будет открыт для всех посетителей со среды, 21 числа.

Российский лидер указал, что в общей сложности, как напрямую, так и дистанционно, на площадках МАКС-2021 работают свыше 250 иностранных компаний из более чем полусотни государств.

"Производство современной техники - безопасной и эффективной - позволит России укрепить лидирующие позиции в авиакосмической отрасли", - указал глава государства в ходе открытия Международного авиакосмического салона (МАКС) в Жуковском.

Президент Путин выразил уверенность, что современная эффективная и безопасная техника российского производства поможет отечественным авиакомпаниям удовлетворять растущий спрос на полеты, займет достойное место на мировом рынке. Он также указал, что России "есть что предложить" партнерам и в области фундаментальных исследований и разработок, напомнив, что научные организации РФ достигли успехов "в целом ряде прорывных направлений, значительная часть из которых представлена на площадках и стендах МАКСа".

"Это решения в области электрических и гибридных силовых установок, сверхзвуковой гражданский лайнер с низким уровнем шума - мы активно работаем над его разработкой", - сообщил Владимир Путин.

"То, что мы видим сегодня в Жуковском, наглядно показывает, что российская авиация обладает большим потенциалом развития. А наше авиастроение продолжает создавать новую конкурентоспособную авиационную технику", - указал он.

Приоритеты авиастроения

Будущее отрасли - в беспилотных летательных аппаратах, роботизированных комплексах, применении в авиации искусственного интеллекта, заявил президент Путин, подчеркнув, что все эти технологии, в направлении которых будет в дальнейшем развиваться отрасль, широко представлены на авиасалоне в Жуковском.

Глава государства также отметил, что в России стремятся привлекать в авиакосмическую отрасль молодых и перспективных профессионалов, в частности, на полях МАКС-2021 проходит один из этапов Всероссийского конкурса "Кадры для цифровой промышленности". Цель данное проекта - создание "системы опережающей подготовки и переподготовки специалистов для авиапрома и радиоэлектронной отрасли, которые будут во многом определять завтрашний день российской авиации".

Россия открыта для сотрудничества в области авиации и космонавтики со всеми заинтересованными странами, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе посещения авиасалона в Жуковском.

"Повышение безопасности полетов, сокращение негативного влияния авиации на окружающую среду, изучение внеземного пространства - вот сферы, в которых ученые, конструкторы, другие специалисты разных стран должны объединяться для достижения новых прорывных результатов", - сказал российский лидер.

Он также отметил, что Россия намерена наращивать сотрудничество с Казахстаном и другими участниками ЕАЭС в области авиастроения. В частности, говоря о совместных перспективных проектах, Владимир Путин напомнил, что в Казахстане собираются вертолеты семейства "Ми", по линии Роскосмоса продвигается совместный проект "Байтерек", который нацелен на создание организационно-технической структуры для выведения космических аппаратов с легендарного космодрома Байконур с помощью экологически чистой ракеты-носителя.