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Ученые из России создали уникальную технологию лечения гепатита В

© photo: Sputnik / Максим Богодвид
Россия
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Особенностью нового действующего вещества российские разработчики назвали нетоксичность и безопасность

ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Эксперты Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава придумали и разработали уникальную технологию лечения хронического гепатита B, рассказали РИА Новости в центре.

Тбилисская лаборатория имени Лугара
© Sputnik / STRINGER
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"Впервые в мире разработан прототип фармацевтической субстанции (действующее вещество) на основе технологии сайт-направленных белков-нуклеаз, способных в течение нескольких суток уничтожить свыше 99 процентов вирусных геномов в инфицированных клетках", – говорится в сообщении.

Особенностью нового действующего вещества разработчики назвали нетоксичность и безопасность. На его основе в будущем создадут лекарственный препарат.

Cегодня в мире насчитывается свыше 250 миллионов человек с хроническим гепатитом В, смертность превышает миллион человек в год. Между тем полностью излечиться от него пока невозможно.

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Темы:
Новости из России (1710)

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