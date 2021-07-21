Ученые из России создали уникальную технологию лечения гепатита В

ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Эксперты Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава придумали и разработали уникальную технологию лечения хронического гепатита B, рассказали РИА Новости в центре.

"Впервые в мире разработан прототип фармацевтической субстанции (действующее вещество) на основе технологии сайт-направленных белков-нуклеаз, способных в течение нескольких суток уничтожить свыше 99 процентов вирусных геномов в инфицированных клетках", – говорится в сообщении.

Особенностью нового действующего вещества разработчики назвали нетоксичность и безопасность. На его основе в будущем создадут лекарственный препарат.

Cегодня в мире насчитывается свыше 250 миллионов человек с хроническим гепатитом В, смертность превышает миллион человек в год. Между тем полностью излечиться от него пока невозможно.

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