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Прямая трансляция - МАКС-2021 открывается для посетителей
Смотрите в прямом эфире кадры с Международного авиакосмического салона - 2021, который 21 июля открывается для посетителей
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2021-07-21T13:10Z
Смотрите в прямом эфире кадры с Международного авиакосмического салона - 2021, который 21 июля открывается для посетителей
Юбилейный 15-й авиасалон МАКС стартовал во вторник в подмосковном Жуковском.
На МАКС-2021 будет впервые продемонстрирован новый военно-транспортный самолет Ил-112В, а также "принципиально новый" военный самолет – легкий однодвигательный истребитель. Еще до официальной презентации эксперты и журналисты назвали эту машину серьезным конкурентом американского F-35.
Помимо военных разработок, на юбилейном МАКС широко представлена гражданская авиация. Впервые будет показан новейший российский среднемагистральный самолет МС-21-310 с отечественным двигателем ПД-14. Авиакомпании уже начали готовиться к эксплуатации МС-21: входящая в группу "Аэрофлот" "Россия" при отсутствии технических замечаний рассчитывает начать летать на нем летом 2022 года.