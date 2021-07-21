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Прямая трансляция - МАКС-2021 открывается для посетителей

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https://sputnik-georgia.ru/russia/20210721/252380618/Pryamaya-translyatsiya---MAKS-2021-otkryvaetsya-dlya-posetiteley-.html
Прямая трансляция - МАКС-2021 открывается для посетителей
Смотрите в прямом эфире кадры с Международного авиакосмического салона - 2021, который 21 июля открывается для посетителей
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=7338676&type=mp4
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2021-07-21T13:10Z

Смотрите в прямом эфире кадры с Международного авиакосмического салона - 2021, который 21 июля открывается для посетителей

Юбилейный 15-й авиасалон МАКС стартовал во вторник в подмосковном Жуковском.

На МАКС-2021 будет впервые продемонстрирован новый военно-транспортный самолет Ил-112В, а также "принципиально новый" военный самолет – легкий однодвигательный истребитель. Еще до официальной презентации эксперты и журналисты назвали эту машину серьезным конкурентом американского F-35.

Помимо военных разработок, на юбилейном МАКС широко представлена гражданская авиация. Впервые будет показан новейший российский среднемагистральный самолет МС-21-310 с отечественным двигателем ПД-14. Авиакомпании уже начали готовиться к эксплуатации МС-21: входящая в группу "Аэрофлот" "Россия" при отсутствии технических замечаний рассчитывает начать летать на нем летом 2022 года.

Теги:
технологии, Москва

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