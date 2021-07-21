Прямая трансляция - МАКС-2021 открывается для посетителей

Смотрите в прямом эфире кадры с Международного авиакосмического салона - 2021, который 21 июля открывается для посетителей

Юбилейный 15-й авиасалон МАКС стартовал во вторник в подмосковном Жуковском.

На МАКС-2021 будет впервые продемонстрирован новый военно-транспортный самолет Ил-112В, а также "принципиально новый" военный самолет – легкий однодвигательный истребитель. Еще до официальной презентации эксперты и журналисты назвали эту машину серьезным конкурентом американского F-35.

Помимо военных разработок, на юбилейном МАКС широко представлена гражданская авиация. Впервые будет показан новейший российский среднемагистральный самолет МС-21-310 с отечественным двигателем ПД-14. Авиакомпании уже начали готовиться к эксплуатации МС-21: входящая в группу "Аэрофлот" "Россия" при отсутствии технических замечаний рассчитывает начать летать на нем летом 2022 года.