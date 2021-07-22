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Военный летчик о новом российском истребителе Су-75 "Шах и мат" - видео

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© video: Sputnik
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210722/252392155/Voennyy-letchik-o-novom-rossiyskom-istrebitele-Su-75-Shakh-i-mat---video.html

Заслуженный военный летчик России Владимир Попов поделился со Sputnik впечатлениями от презентации истребителя пятого поколения Су-75 "Шах и мат"

Владимир Попов рассказал, чем новая боевая машина принципиально отличается от американского F-16 и как США проиграли на этом этапе гонки вооружений.

На что делали ставку российские авиаконструкторы? Почему для американцев главное стать "невидимками", а для россиян – быть более маневренными? Зачем США торопятся создать истребитель шестого поколения? И почему "русского медведя лишний раз лучше не дергать за хвост"?

О потенциальных угрозах, международном интересе к Су-75 и помощи странам СНГ – смотрите в интервью Владимира Попова ведущей Маше Крузе.

Теги:
военная техника, технологии, оборона, Россия, Россия

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