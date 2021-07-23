Захарова о США и боевиках ИГИЛ*, "Северном потоке - 2" и Карабахе

Мария Захарова рассказала, что еще с 2017 года над районами активности террористов в Афганистане летали вертолеты без опознавательных знаков. Пилоты доставляли игиловцам вооружение и боеприпасы.

Захарова считает, что без ведома США и сил НАТО этого не могло произойти. Ведь американцы вместе с силами Альянса полностью контролировали воздушное пространство Афганистана.

О необходимости привлечения внимания к этому международных структур, а также о недавних инцидентах в Нагорном Карабахе и о "Северном потоке - 2" – в еженедельном брифинге официального представителя МИД России.

* – Запрещенная в России террористическая группировка