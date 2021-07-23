Лавров заявил о попытках Запада сформировать вокруг России пояс нестабильности

По мнению российского министра, конечной целью западных столиц является раскачка внутриполитической ситуации в России в канун думских выборов

ТБИЛИСИ, 23 июл – Sputnik. Западные страны пытаются создать пояс нестабильности вокруг России, окружить ее неким "санитарным кордоном". Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров на вебинаре "Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы", передает РИА Новости.

По словам министра, такие попытки предпринимаются за счет близких соседей и партнеров России – в том числе Беларуси и Молдовы.

"…Вокруг нас пытаются сформировать пояс нестабильности, принуждая наших ближайших соседей, братские нам народы делать выбор "либо ты с Западом, либо ты с Российской Федерацией", хотят осваивать самым разным образом, и военным, и экономическим, территории вокруг нашей страны и окружить нас "санитарным кордоном", да еще извлекать какую-то выгоду из того, что Запад будет оказывать решающее влияние на развитие соседних с нами стран", – сказал Лавров.

Также по его словам, эта линия Запада самым ярким образом проявилась на Украине, методики цветных революций пытались "обкатать" в последние месяцы в Беларуси. По его словам, США и страны ЕС развернули геополитическую борьбу за Молдову, не гнушаясь открытой пропаганды в ходе предвыборной кампании.

"Ну и сейчас пытаются расширять наши западные коллеги свое присутствие, в том числе военное, по периметру наших границ, включая и Центральную Азию, и Закавказье", – добавил глава МИД России.

Конечной целью этих попыток он считает "раскачку" обстановки внутри России в преддверии предстоящих выборов в Госдуму.

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