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Флаг России развернули на льду Байкала

Кто и как отстаивает права россиян за рубежом, которые нарушаются все чаще

© photo: Sputnik / Russian Emergency Situations Ministry
Россия
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Фонд поддержки и защиты прав соотечественников поощряет создание специальных правовых приложений и рубрик в русскоязычных печатных и электронных СМИ

Sputnik, Мария Науменко

В этом году российскому Фонду поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, исполнилось 10 лет. Организация оказывает всестороннюю поддержку россиянам в случаях нарушения их прав, свобод и законных интересов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права в области прав человека. С 2011 года при поддержке Фонда удалось реализовать более 760 проектов в 35 государствах.

Накануне в Общественной палате РФ состоялась видеоконференция, посвященная итогам детальности Фонда за 10 лет. Подробности – в материале Sputnik.

Результаты в цифрах

В настоящее время в более чем двух десятках стран при поддержке Фонда работают Центры правовой помощи. Специалисты этого центра бесплатно проводят досудебное рассмотрение юридических споров, связанных с нарушением прав соотечественников. Юристы центров ежегодно оказывают свыше десяти тысяч бесплатных консультаций. За 10 лет правовая помощь была оказана более чем по 85 тысячам индивидуальных и групповых обращений российских соотечественников.

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"МИД рассматривает Фонд как уникальный правозащитный механизм. Мы за то, чтобы Фонд продолжал наращивать свою правозащитную международную активность. Мы были бы только рады, если бы не было такой необходимости в работе за рубежом. Но против российских соотечественников, граждан РФ кампании по дискриминации и голословные политизированные обвинения будут продолжаться еще более изобретательно, и этому надо противостоять", - подчеркнул заместитель директора Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России Владимир Андреев в ходе видеоконференции.

Медиа-проекты и микрогранты

Фонд поддерживает создание специальных правовых приложений и рубрик в русскоязычных печатных и электронных СМИ. В таких рубриках юристы консультируют соотечественников. Кроме того, на русский язык переводятся отдельные положения законов, затрагивающие интересы соотечественников. С 2012 года Фондом было организованно свыше 90 информационных и медиа-проектов в 25 странах.

Совсем скоро у соотечественников еще появится возможность получать микрогранты Россотрудничества от $300 до $1 тысячи.

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"В Россотрудничестве создан Общественный Совет, в который входят представители разных общественных организаций, федеральных органов исполнительной власти. Накануне прошло заседание Общественного совета, на котором решили организовать некий финансовый фонд. Этот фонд будет заниматься выдачей микрогрантов, в том числе для соотечественников, на разные культурные мероприятия", - сообщил заместитель руководителя Россотрудничества Алексей Полковников.

Голос соотечественников в ООН и ОБСЕ

Представители Фонда регулярно участвуют в различных международных форумах, в том числе по линии Совета по правам человека ООН и Европарламента, выступают соорганизаторами международных конференций, круглых столов и семинаров по правозащитной тематике.

"Если посмотреть на дискуссии, которые происходят на площадках международных организаций, то практически ни одно значимое мероприятие не обходится без обсуждения правозащитной проблематики. И обсуждения эти носят острый, зачастую конфронтационный и политизированный характер", - отметил уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев.

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По его словам, с критикой и конфронтационными подходами на международной арене, в первую очередь, выступают те государства, которые позиционируют себя в качестве неких идеалов в соблюдении международных норм в области защиты прав человека, при этом "абсолютно не признавая недостатки, которые существуют по этой тематике в их собственных странах".

"В последние годы число случаев с нарушением прав соотечественников за рубежом только растет. Это и политически мотивированные преследования, и задержание россиян за рубежом, и воспрепятствование деятельности журналистов, представляющих российские СМИ. В частности, это применительно к ситуации в Украине: ярая агрессия со стороны националистов в отношении гражданских активистов, выступающих за поддержание связей с РФ, поддерживающих русский язык и русскую литературу. Также очень характерна эта проблема для государств Балтии", - обращает внимание Лукьянцев.

"Мы признательны Фонду за то, что они помогают своей деятельностью способствовать тому, чтобы голос наших соотечественников четче и яснее звучал на международных правозащитных форумах: это в рамках Совета ООН по правам человека, и в рамках гуманитарных мероприятий ОБСЕ", - заключил представитель МИД России.

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Теги:
Права человека, Россия

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