Вирусолог Викулов рассказал, когда закончится пандемия СOVID-19

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Израиль включил Грузию в список "красных" стран Пересмотр указанного статуса будет происходит еженедельно, и при улучшении эпидемиологической ситуации в Грузии ограничения будут снижены 338

Ускользающая красота – какая участь ждет историческое здание Музея искусств? Вопрос сохранения исторического здания музея искусств в центре Тбилиси уже который день волнует неравнодушных к истории города. Из-за тяжелого аварийного состояния музейный фонд эвакуируют. Но что произойдет со зданием? Власти пока не торопятся раскрывать всех карт... 242