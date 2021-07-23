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Вирусолог Викулов рассказал, когда закончится пандемия СOVID-19

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https://sputnik-georgia.ru/russia/20210723/252402210/Virusolog-Vikulov-rasskazal-kogda-zakonchitsya-pandemiya-SOVID-19.html

ВОЗ заявила, что мир находится в начале третьей волны пандемии коронавируса. Но есть ли у болезни волны на самом деле? Смотрите в видео, о чем заявил вирусолог Георгий Викулов

Так ли страшен индийский дельта-штамм СOVID-19? И стоит ли бояться новых мутаций? О всплеске коронавируса, прививках и антиваксерах Sputnik поговорил с кандидатом медицинских наук, директором Научного инфоцентра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врачом-инфекционистом, иммунологом-аллергологом Георгием Викуловым.

Теги:
экспертное мнение, Экспертное мнение, Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Вакцина, Россия, Россия

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