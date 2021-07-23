Глава Минздрава России сообщил, когда будут итоги исследования "Спутник V"

В ходе пострегистрационных клинических исследований вакцина показала высокую эффективность и безопасность, однако итоговый отчет будет представлен осенью

ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что итоговый отчет об исследовании российской вакцины от коронавируса "Спутник V" будет подготовлен к октябрю, сообщает РИА Новости.

"Сегодня завершаются наблюдения, к октябрю месяцу по вакцине "Спутник V" будут подготовлены уже отчеты, промежуточные были как раз все опубликованы", - сказал Мурашко.

Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи ("Спутник V"). Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

Вакцина "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" стала второй, зарегистрированной в РФ. Также в России создана вакцина "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН, а в начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины - "Спутник Лайт".

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