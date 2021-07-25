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Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин

На вооружении российского флота - Путин рассказал о новинках

© photo: Sputnik / Alexey Nikolsky
Россия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210725/252417898/Na-vooruzhenii-rossiyskogo-flota---Putin-rasskazal-o-novinkakh.html

Военно-морское присутствие России обеспечено практически во всех районах Мирового океана, отметил Владимир Путин

ТБИЛИСИ, 25 июл - Sputnik. Россия постоянно и успешно совершенствует новые виды вооружения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, участвующий в главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге в честь 325-летия создания Российского флота, сообщает РИА Новости.

"Россия в кратчайшие сроки заняла свое достойное место в числе ведущих морских держав, прошла колоссальный путь развития от скромного петровского ботика до мощных кораблей океанской зоны и ракетных атомных подводных крейсеров. Обрела эффективную морскую авиацию дальнего и ближнего действия. Надежные комплексы береговой обороны. Новейшие гиперзвуковые высокоточные системы вооружения, не имеющие до сих пор аналогов в мире, которые мы совершенствуем постоянно и успешно", - сказал российский лидер.

По словам Путина, военно-морское присутствие России обеспечено практически во всех районах Мирового океана. 

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