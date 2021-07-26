16:14 26 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6481
  • 100 RUB4.2138
  • USD3.1000
Поиск
Россия

Испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" в Баренцевом море – видео

Получить короткую ссылку
16 0 0
Новости
Все новости
Все новости
video : Ministry of Defence of Russia
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/1a/252422048.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210726/252424566/Ispytaniya-giperzvukovoy-rakety-Tsirkon-v-Barentsevom-more---video.html

В акватории Баренцева моря прошли испытания новейшего российского гиперзвукового комплекса "Циркон". Смотрите в видео кадры запуска

Крылатая ракета была запущена с борта фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков".

"Циркон" успешно поразил береговую цель на расстоянии свыше 350 километров, скорость полета ракеты составила около 7 Махов.

В будущем планируется оснащать комплексом "Циркон" подводные лодки и надводные корабли Военно-морского флота РФ.

Теги:
технологии, оборона, Россия, Россия

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Дворец князей Дадиани
Великолепный дворец князей Дадиани - фото достопримечательности Зугдиди
Испытания гиперзвуковой ракеты “Циркон” в Баренцевом море - видео
Испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" в Баренцевом море – видео
Цены на бензин в Грузии и странах бывшего СССР
Цены на бензин в Грузии и странах бывшего СССР
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться