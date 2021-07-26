Испытания гиперзвуковой ракеты “Циркон” в Баренцевом море - видео

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В акватории Баренцева моря прошли испытания новейшего российского гиперзвукового комплекса "Циркон". Смотрите в видео кадры запуска
Крылатая ракета была запущена с борта фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков".
"Циркон" успешно поразил береговую цель на расстоянии свыше 350 километров, скорость полета ракеты составила около 7 Махов.
В будущем планируется оснащать комплексом "Циркон" подводные лодки и надводные корабли Военно-морского флота РФ.