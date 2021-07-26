Испытания гиперзвуковой ракеты “Циркон” в Баренцевом море - видео

Для Шавдатуашвили эта медаль стала третьей в карьере на Олимпийских играх

Нугзар Цурцумия и еще один борец получили по трое суток ареста за хулиганство, у двух других участников инцидента в Хоби обвинение посерьезнее – нападение на полицейских