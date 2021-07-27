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მაღვიძარა და სათამაშო ბავშვის ოთახში

Вас разбудит будильник с ароматом кофе – доброе утро!

© CC0 / Pixabay
Россия
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Sputnik Грузия
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В каком настроении просыпаешься утром, в таком настроении порой проводишь и весь день, а зависит это, как правило, от того, кто и как вас будит

ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik.  Будильник есть в каждой семье, но важно не его наличие, а как он справляется со своей функцией.

Сейчас можно найти большое количество креативных умных будильников, которые сделают ваше пробуждение мягким и приятным, сообщает РИА Новости.

Например, приложение-будильник Alarmy заставит вас встать c кровати и решить задачку, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев.

"Самое последнее новшество – это возможность некоторых будильников комбинировать формы пробуждения, включая звуки, действия, создание приятного аромата, подсветки, датчики определения фазы сна", – поясняет эксперт.

По его словам, можно выбрать будильник-подушку, будильник-кофеварку или будильник-коврик с весами.

Тимофеев напоминает, что любой будильник вмешивается в структуру сна, и если это происходит резко, то организм может получить стресс. Чтобы этого избежать, лучше выбрать световой будильник или с приятной мелодией.

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