Поисково-спасательная собака стала звездой TikTok - видео

У Леты есть свой аккаунт, где регулярно появляются ролики о ее рабочих буднях. Кто ведет страничку собаки? Зачем Лете популярность? И как слава в соцсетях помогает волонтерам поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт"? Смотрите видео!
Краснодарская собака-ищейка Лета стала настоящей звездой TikTok. Подробнее - смотрите в видеосюжете Sputnik
У Леты есть свой аккаунт, где регулярно появляются ролики о ее рабочих буднях. Кто ведет страничку собаки? Зачем Лете популярность? И как слава в соцсетях помогает волонтерам поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт"? Смотрите видео!
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