12:04 27 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6371
  • 100 RUB4.1621
  • USD3.0828
Поиск
Россия

Поисково-спасательная собака стала звездой TikTok - видео

Получить короткую ссылку
32 0 0
Новости
Все новости
Все новости
video : Ruptly / @leta.dog
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/1b/252431246.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210727/252431304/Poiskovo-spasatelnaya-sobaka-stala-zvezdoy-TikTok---video.html

Краснодарская собака-ищейка Лета стала настоящей звездой TikTok. Подробнее - смотрите в видеосюжете Sputnik

У Леты есть свой аккаунт, где регулярно появляются ролики о ее рабочих буднях. Кто ведет страничку собаки? Зачем Лете популярность? И как слава в соцсетях помогает волонтерам поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт"? Смотрите видео!

Теги:
домашние животные, животные, собаки, Собака

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Машины на затопленной дороге после проливного дождя в Чжэнчжоу, провинция Хэнань, Китай
Наводнение в Китае: миллионы людей в зоне бедствия - фото
Поисково-спасательная собака стала звездой TikTok - видео
Поисково-спасательная собака стала звездой TikTok - видео
Цены на бензин в Грузии и странах бывшего СССР
Цены на бензин в Грузии и странах бывшего СССР
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться