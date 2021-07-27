Минздрав России одобрил совместное испытание вакцин AstraZeneca и "Спутник Лайт"

В исследованиях примут участие 150 пациентов, завершить их планируется 2 марта 2022 года

ТБИЛИСИ, 27 июл - Sputnik. Министерство здравоохранения России одобрило проведение совместного исследования вакцин против коронавируса AstraZeneca и "Спутник Лайт", передает РИА Новости.

В мае 2021 года Минздрав РФ отклонил исследование этой комбинации по причине отсутствия в заявлении на проведение клинического исследования ряда документов и данных, необходимых для оценки этических и клинических аспектов исследования.

"Простое слепое рандомизированное исследование фазы I/II для определения безопасности и иммуногенности комбинации препаратов AZD1222 и rAd26-S, вводимых по схеме "гетерологичный прайм-буст", для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 у взрослых", – указано в реестре разрешений на проведение клинических исследований.

В тестах примут участие 150 пациентов. Завершить их планируется 2 марта 2022 года.

Центр Гамалеи, AstraZeneca, РФПИ и компания "Р-Фарм" 21 декабря 2020 года подписали меморандум о взаимодействии. Документ предполагает сотрудничество в разработке и проведении клинических исследований для оценки комбинированного применения одного из компонентов вакцины "Спутник V" и одного из компонентов вакцины AZD1222, разработанной AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.

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