Новое обострение на армяно-азербайджанской границе: мнение Маркедонова

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На армяно-азербайджанской границе вновь обострился конфликт. Прекращения огня удалось достичь только при посредничестве России
Sputnik обсудил ситуацию с ведущим научным сотрудником МГИМО МИД России, главным редактором журнала "Международная аналитика" Сергеем Маркедоновым.
С чем, по мнению эксперта, связно обострение? Почему Баку и Ереван никак не преодолеют "многолетнюю ненависть и многолетние проблемы"? Можно ли разрешить конфликт навсегда? И что Маркедонов ответил тем, кто постоянно критикует Россию как посредника? Смотрите видео!