Новое обострение на армяно-азербайджанской границе: мнение Маркедонова

Sputnik обсудил ситуацию с ведущим научным сотрудником МГИМО МИД России, главным редактором журнала "Международная аналитика" Сергеем Маркедоновым.

С чем, по мнению эксперта, связно обострение? Почему Баку и Ереван никак не преодолеют "многолетнюю ненависть и многолетние проблемы"? Можно ли разрешить конфликт навсегда? И что Маркедонов ответил тем, кто постоянно критикует Россию как посредника? Смотрите видео!