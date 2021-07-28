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Новое обострение на армяно-азербайджанской границе: мнение Маркедонова

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210728/252445979/Novoe-obostrenie-na-armyano-azerbaydzhanskoy-granitse-mnenie-Markedonova.html

На армяно-азербайджанской границе вновь обострился конфликт. Прекращения огня удалось достичь только при посредничестве России

Sputnik обсудил ситуацию с ведущим научным сотрудником МГИМО МИД России, главным редактором журнала "Международная аналитика" Сергеем Маркедоновым.

С чем, по мнению эксперта, связно обострение? Почему Баку и Ереван никак не преодолеют "многолетнюю ненависть и многолетние проблемы"? Можно ли разрешить конфликт навсегда? И что Маркедонов ответил тем, кто постоянно критикует Россию как посредника? Смотрите видео!

Теги:
Сергей Маркедонов, экспертное мнение, Экспертное мнение, Эксперты, Азербайджан, Армения

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