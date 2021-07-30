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Пассажиры на станции метро Университет в Москве.

Власти Москвы отменили обязательное ношение перчаток в общественных местах

© photo: Sputnik / Алексей Майшев
Россия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210730/252462794/V-Moskve-otmenili-obyazatelnoe-noshenie-perchatok-v-obschestvennykh-mestakh.html

В российской столице продолжит действовать масочный режим до тех пор, пока число новых случаев заболевания коронавирусом не снизится до минимальных значений

ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Мэр Москвы Сергей Собянин отменил обязательное использование перчаток в транспорте, в магазинах и других общественных местах столицы, при этом масочный режим остается, сообщает в пятницу РИА Новости.

Масочно-перчаточный режим в российской столице был введен в мае 2020 года.

"Сегодня я подписал указ, отменяющий обязательное использование перчаток в транспорте, в магазинах и других общественных местах. В то же время использование масок для защиты органов дыхания по-прежнему остается обязательным", – цитирует Собянина агентство.

Он отметил, что маски – важнейший барьер на пути распространения вируса, он будет сохранен до тех пор, пока количество новых случаев заболевания не сократится до минимальных значений.

В рейтинге стран с наибольшим распространением COVID-19 Россия находится на пятом месте после США, Индии, Бразилии и Франции. От последствий коронавируса в России скончались 156 977 зараженных. Из общего числа инфицированных 5 568 363 человека вылечились.

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